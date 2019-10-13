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США объяснили причину захода эсминца в Черное море 

Российская Газета 1 час назад
США объяснили причину захода эсминца в Черное море
Фото: Official U.S. Navy Page
Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила, что цель захода эсминца "Портер" в Черное море — продемонстрировать "приверженность Вашингтона свободному судоходству". По словам Франкетти, военное судно выполняет "плановую программу".
Эсминец США с ракетами зашел в Черное море
Действия американского эсминца контролируют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
На сайте флота отмечается, что данный заход эсминца в Черное море стал седьмым в этом году. В последний раз США направляли "Портер" в акваторию Черного моря в августе.
Ракетный эсминец Porter спущен на воду в 1997 году, получил бортовой номер 78 и приписан ко второй эскадре Атлантического флота США. Вместе с тремя другими эскадренными миноносцами Porter базируется в Испании и является частью развертываемой в Европе системы ПРО. Седьмого апреля 2017 года эсминец участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.
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Комментарии11
В мире , Армия , Оружие , США
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