США объяснили причину захода эсминца в Черное море

Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила, что цель захода эсминца "Портер" в Черное море — продемонстрировать "приверженность Вашингтона свободному судоходству". По словам Франкетти, военное судно выполняет "плановую программу".

Действия американского эсминца контролируют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

На сайте флота отмечается, что данный заход эсминца в Черное море стал седьмым в этом году. В последний раз США направляли "Портер" в акваторию Черного моря в августе.

Ракетный эсминец Porter спущен на воду в 1997 году, получил бортовой номер 78 и приписан ко второй эскадре Атлантического флота США. Вместе с тремя другими эскадренными миноносцами Porter базируется в Испании и является частью развертываемой в Европе системы ПРО. Седьмого апреля 2017 года эсминец участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.