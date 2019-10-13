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В Киеве признались в отсутствии средств на восстановление Донбасса 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
В Киеве признались в нехватке денег на Донбасс
Фото: Michael Forster Rothbart, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В случае, если народные республики вернутся под контроль украинского правительства, денег на преображение региона это не прибавит.
Глава президентской фракции «Слуга народа» в украинской Раде Давид Арахамия признал факт отсутствия у Киева средств на восстановление Донбасса. Он отметил, что даже в случае, если народные республики вернутся под контроль украинского правительства, денег на преображение региона это не прибавит.
«Где-то придется брать», — отметил Арахамия.
Однако при этом глава фракции также заявил, что вопросом финансирования Донбасса в целом необходимо начинать заниматься лишь после возврата контроля. По данным Арахамии, затраты на восстановление региона могут превысить суммы в десятки миллиардов долларов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».
Ранее в Киеве обозначили условия снятия блокады с Донбасса. Она не отменится до тех пор, пока под контроль не будут возвращены предприятия, которые находятся на этой территории. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
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Комментарии2
В мире , Вадим Пристайко , Давид Арахамия , Правительство Украины , Верховная Рада , Киев
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