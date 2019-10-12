«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу

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Пристайко намерен попросить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса 

РИА Новости + ещё 7 20 минут назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Министр отметил, что "украинская власть сейчас идет на определенные, довольно болезненные шаги (по урегулированию в Донбассе — ред.), на которые часть общества реагирует акциями протеста". Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли несколько акций протеста.
"Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", — заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в субботу.
Глава украинского МИДа отметил, что Киев ожидает от России шагов "навстречу по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом".
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В мире , Видео , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Вадим Пристайко , МИД , ЕС , ОБСЕ , Укринформ , Люксембург
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