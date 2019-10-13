Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 2 31 минуту назад
ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе
Фото: РИА Новости
Пятеро украинских радикалов и поддержавший их военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате боя со спецназом в районе разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ДАН.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», — говорится в сообщении.
Также погиб военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ, который самовольно покинул расположение части с оружием и прибыл поддержать радикалов в село Старогнатовка.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.
Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.
Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник
Последние новости
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»270
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Путин напомнил о предупреждении Каддафи370
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк4
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом32
Видео
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
00:57
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
Общество
МИД России выступил с обвинением
01:11
МИД России выступил с обвинением
Политика
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
06:14
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Политика
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
02:41
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Происшествия Другое
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
01:05
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
Криминал Прибалтика
Песков восхитился красотой Навки
02:32
Песков восхитился красотой Навки
Шоу-бизнес
Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы
00:31
Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы
Криминал Происшествия
Решение США по Сирии сыграет на руку России
04:28
Решение США по Сирии сыграет на руку России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение