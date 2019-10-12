«Батон колбасы»: скандал на конкурсе красоты во Франции

Победительница конкурса красоты французского региона Овернь Амандин Билу пожаловалась, что ее отстранили от конкурса из-за лишнего веса. Недавно ей объявили, что она не сможет бороться за титул «Мисс Франция» из-за пирсинга, но девушка убеждена: на самом деле проблема в ее фигуре. «Газета.Ru» — о том, как тяжело в наше время девушке с 48-м размером одежды.

Франции разгорелся скандал на национальном конкурсе красоты. Пока победительницы региональных соревнований готовятся состязаться друг с другом в изяществе и интеллекте за титул «Мисс Франция», одну из них отстранили по самой обидной причине — из-за веса. Об этом рассказал журнал Au Feminin.

Амандин Билу, ставшая самой красивой девушкой в регионе Овернь, 28 сентября получила официальное письмо, в котором говорилось, что она не сможет соревноваться с другими француженками.

Отвергнутая участница публично выразила свое возмущение. Дело в том, что по всем критериям девушка подходит, а они включают: возраст не больше 25 лет, рост не меньше 170 см, отсутствие детей, судимостей и татуировок. Кроме того, потенциальная «Мисс Франция» должна, что логично, иметь французский паспорт, и не состоять ни в гражданском, ни официальном браке, не находиться в разводе и не быть вдовой. Разумеется, если девушка делала пластические операции, ей тоже нельзя участвовать в конкурсе красоты.

Камнем преткновения для Амандин Билу официально стал пирсинг — организаторы придрались к нему. Однако другие девушки с проколотыми ушами их не смутили, поэтому королева красоты региона Овернь считает, что на самом деле ее отстранили из-за ее размера одежды.

«Если это не из-за моего веса, то из-за чего? Мне дали понять, что по сравнению с другими девушками я похожа на батон колбасы», — пожаловалась она радио France Bleu Pays d'Auvergne.

После жалоб девушки на радио организаторы стали отрицать, что Амандин Билу оказалась слишком тяжелой для того, чтобы претендовать на титул «Мисс Франция». Как сообщает Au Feminin, они заявили, что когда ее выбирали «она весила на 8 килограммов больше» и что «люди, которые ее выбирали, видели ее в купальнике и вечернем платье».

«Зрители судят не вес, а личность, которую вы собой представляете», — заявили они.

Надо сказать, что скандал из-за веса уже пережила нынешняя королева красоты — Ваймалама Шамес, победившая в прошлом году. В марте в интервью журнала Gala ей пришлось дать ответ хейтерам, атаковавшим ее в инстаграме со словами «приложи немного усилий для своей фигуры» и «она опозорится на „Мисс мира“ со своим брюхом, как у бабули».

«Мисс Франция 2018» прокомментировала эти высказывания с юмором.

«Да, это правда, я немного набрала вес после победы. А как могло быть по-другому? Меня каждый день приглашают, днем и вечером, на чудесные застолья!».

После этого Ваймалама Шамес сказала, что критики просто завидуют тому, что она пользуется возможность есть восхитительные блюда, которые ей предлагают.

Дисквалифицировать претенденток на титул королев красоты организаторы из разных стран могут по разным причинам: к примеру, трем финалистам конкурса «Мисс Италия» запретили продолжать принимать участие в соревновании, когда обнаружили их откровенные фото в сети.

В 2011 году 22-летняя Алиса Беллотто, 23-летняя Рафаэлла Модуньо и 26-летняя Тициана Пьерджианни не смогли побороться за главный приз из-за снимков, которые организаторы конкурса сочли слишком пошлыми. Беллотто подвело фото в коротких джинсовых шортах и майке с глубоким декольте, на котором ее запечатлели в весьма откровенной позе. Из фото Модуньо организаторам не понравился снимок в черном полупрозрачном белье, а Пьерджианни и вовсе выложила в сеть видео, на котором было видно ее обнаженную грудь.

Таким решением представителей конкурса девушки были весьма возмущены: «Как мне кажется, эти снимки сделаны со вкусом и весьма профессионально», — возразила Беллотто, выразив свое разочарование.

Организаторы объяснили свою позицию тем, что правила соревнования запрещают его участницам позировать обнаженными или появляться голыми на публике.

Однако даже победа в конкурсе красоты — вовсе не гарантия того, что получится с честью пронести этот титул весь год, до следующей победительницы.

В этом году после участия в конкурсе красоты «Мисс Америка» модель Кэти Уильямс лишили титула «Мисс Невада» за посты в поддержку американского президента Дональда Трампа

Дело в том, что свои политические взгляды модель решила выразить на официальной странице победительницы штата. Она выложила несколько публикаций политической направленности, в которых написала, что согласна с политикой Трампа, при этом она раскритиковала феминизм и назвала движение антифашистов терроризмом.

Организаторов конкурса такое поведение крайне возмутило, за что они решили лишить ее титула главной красавицы штата. Свое решение они объяснили тем, что если это так важно, свою политическую позицию конкурсанткам стоит выражать на личных страницах в социальных сетях. Уильямс, в свою очередь, с мнением организаторов не согласна. Она считает, что если бы она выступала в поддержку либеральных, а не консервативных убеждений, то такие неприятные последствия ее бы не настигли.