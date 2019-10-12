Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-секретарь Зеленского угодила в новый скандал 

Рамблер + ещё 2 12 минут назад
Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова поссорилась с украинскими работниками пера, клавиатуры и микрофона. На нее пожаловалась сотрудница издания «Апостроф» Юлия Забелина, передает РИА Новости.
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал
Забелина пояснила, что во время пресс-марафона 10 октября она подошла к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель, которая взяла Забелину под локоть и попыталась отвести в сторону. Видеозапись случившегося потерпевшая опубликовала в соцсетях, заявив, что Мендель «бесконечно толкала в бок, шептала в ухо и накаляла обстановку».
Пресс-секретарь заявила, что не толкала журналистку.
Это не первая жалоба на Мендель. Ранее один из украинских медийщиков подал на нее заявление в полицию — она оттолкнула его коллегу.
Пресс-секретарь объяснила, что жалобщик нарушал «личное пространство Зеленского».
После скандала представители медиа призвали президента и его подчиненных пересмотреть отношение к средствам массовой информации.
Однако в соцсетях есть и те, кто пишет, что украинские папарацци постоянно требуют соблюдения своих прав и не считают зазорным нарушать права других. Так центральные местные издания несколько раз публиковали снимки экранов депутатских смартфонов, сделанные в зале заседания. В результате личная и интимная переписка парламентариев, не имеющая никакой общественной значимости, была предана огласке.
Комментарии34
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо число погибших россиян в Ан-72
Названо число погибших россиян в Ан-7219
Додон выполнил данное Путину обещание
Додон выполнил данное Путину обещание
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова89
«США дают шанс Путину на „сделку века“
«США дают шанс Путину на „сделку века“415
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ10
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Додон выполнил данное Путину обещание
02:26
Додон выполнил данное Путину обещание
Политика
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Звезду «Дома-2» избили на празднике
00:38
Звезду «Дома-2» избили на празднике
Шоу-бизнес
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
00:43
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Происшествия
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
00:46
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Армия
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
00:38
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
В мире Украина
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт
00:45
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение