Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась

Пресс-секретарь Зеленского угодила в новый скандал

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова поссорилась с украинскими работниками пера, клавиатуры и микрофона. На нее пожаловалась сотрудница издания «Апостроф» Юлия Забелина, передает РИА Новости

Забелина пояснила, что во время пресс-марафона 10 октября она подошла к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель, которая взяла Забелину под локоть и попыталась отвести в сторону. Видеозапись случившегося потерпевшая опубликовала в соцсетях, заявив, что Мендель «бесконечно толкала в бок, шептала в ухо и накаляла обстановку».

Пресс-секретарь заявила, что не толкала журналистку.

Это не первая жалоба на Мендель. Ранее один из украинских медийщиков подал на нее заявление в полицию — она оттолкнула его коллегу.

Пресс-секретарь объяснила, что жалобщик нарушал «личное пространство Зеленского».

После скандала представители медиа призвали президента и его подчиненных пересмотреть отношение к средствам массовой информации.

Однако в соцсетях есть и те, кто пишет, что украинские папарацци постоянно требуют соблюдения своих прав и не считают зазорным нарушать права других. Так центральные местные издания несколько раз публиковали снимки экранов депутатских смартфонов, сделанные в зале заседания. В результате личная и интимная переписка парламентариев, не имеющая никакой общественной значимости, была предана огласке.