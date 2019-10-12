Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, оттолкнула журналистку издания «Апостроф» Юлию Забелину. Видеозапись случившегося опубликована Facebook-аккаунте Забелиной.

Инцидент произошел во время пресс-марафона Зеленского 10 октября. На кадрах видно, как журналистка подходит к президенту, чтобы лично задать ему вопрос. В этот момент появилась Мендель; она взяла Забелину под локоть и попыталась отвести ее в сторону.

В беседе с изданием «Буквы» журналистка рассказала, что потом пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила больше не задавать никаких вопросов.

«А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: "Кто вас толкает?". В целом, неприятно было, ведь у меня был совсем короткий уточняющий вопрос, и сам Зеленский отреагировал гораздо спокойнее ее», — добавила девушка.

Она подчеркнула, что такое поведение представителя президента неприемлемо.

Ранее Юлия Мендель уже попадала в скандал из-за своего поведения. В конце сентября в сети появился ролик, на котором видно, как пресс-секретарь несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос Зеленскому, а также руководителю офиса президента Андрею Богдану. Сама Мендель заявила, что таким образом обеспечивала безопасность главы государства.