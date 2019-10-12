«США дают шанс Путину на „сделку века“

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Guardian: исход американцев даёт шанс Путину на «сделку века» по Сирии 

RT на русском 27 минут назад
Россия и Иран непременно попытаются воспользоваться хаосом, спровоцированным уходом США из Сирии и военной операцией Турции, считает The Guardian. Без Вашингтона на горизонте у Москвы есть шансы не только показать, что США — «ненадёжный союзник», но и заключить «сделку века», только для этого понадобится найти способ примирить курдов, Дамаск и Анкару.
Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам
Решение Дональда Трампа дать «зелёный свет» на операцию Турции на севере Сирии вызвало целую волну критики — начиная от европейских партнёров США и до республиканцев в Вашингтоне. Многие выразили опасения, что действия Анкары могут способствовать восстановлению «Исламского государства»*, а также навеки для всех стран Ближнего Востока закрепят за США репутацию «ненадёжного союзника», пишет The Guardian.
Но Европа, несмотря на свои возражения, в течение последних лет потеряла позиции в Сирии, поэтому скорее всего куда больше турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет волновать реакция России и Ирана, у которых есть непосредственный военный контингент в зоне конфликта. Также, по мнению газеты, ответные шаги Москвы и Тегерана могут в существенной мере определить долгосрочное будущее сирийской гражданской войны, которая длится уже восемь лет.
Как утверждает издание, Россия и Иран непременно попытаются воспользоваться «хаосом, спровоцированным импульсивностью Трампа». Самое очевидное: российский президент Владимир Путин, который стремится укрепить влияние своей страны в регионе, не упустит случая обратить внимание на «предательство курдов» со стороны США: «Когда всё плохо, США вас не поддержат… Запомни, Эр-Рияд».
Тем не менее Москва тоже хочет положить конец гражданской войне в Сирии. По мнению The Guardian, велика вероятность, что без США на горизонте Путин сумеет заключить собственную «сделку века» между Эрдоганом, Дамаском и курдами.
С самого начала российской операции по поддержке президента Башара Асада в Сирии в 2015 году Москва стала предпринимать попытки незаметно перехватить у Запада политическую инициативу по урегулированию конфликта. Это под давлением Кремля ООН пришлось считаться с Астанинским форматом, в рамках которого проводились переговоры между Ираном, Турцией и Россией и который в конечном счёте привёл к созданию сирийского конституционного комитета. Эту идею впервые выдвинул Владимир Путин, главной задачей комитета является разработка новой конституции и подготовка к выборам.
Как выразился спецпосланник ООН по Сирии Гейер Педерсен, это «первое реальное политическое соглашение» между Дамаском и оппозицией, которое подразумевает согласие всех остальных посредников. Комитет будет состоять из 150 человек, представляющих правительство Асада, оппозицию и сирийскую общественность. Первое заседание пройдёт в штаб-квартире ООН в Женеве 30 октября.
Однако далеко не все курдские силы представлены в комитете. К примеру, Асад не захотел, чтобы судьбой страны занимались представители Рабочей партии Курдистана, связанной с Отрядами народной самообороны, поскольку Дамаск рассматривает их как угрозу территориальному единству Сирии.
Но как подчёркивает The Guardian, комитет — инициатива Путина, и ему явно не понравится, если воплощению этой идеи помешает конфликт на северо-востоке страны. Чтобы этого избежать, российский лидер может попытаться использовать турецкое вторжение как способ примирить курдов и Дамаск.
Впрочем, пока Путин мало комментировал происходящее в Сирии — слишком многое Москве предстоит решить, обращает внимание британское издание. Известно, что российский лидер созванивался с Эрдоганом и призвал того «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». Путин не хочет портить отношения с Эрдоганом и Анкарой, которую Москва пытается увести с «орбиты НАТО» и которой, несмотря на возмущения альянса, уже продала свои системы ПВО.
В отношении сирийского вопроса и Турции Путин предлагает возобновить действие Аданского соглашения, подписанного в 1998 году. По условиям документа, Дамаск признаёт обеспокоенность Турции относительно Рабочей партии Курдистана, однако Анкара не вмешивается во внутренние дела Сирии в обмен на гарантии безопасности от сирийского правительства. Также и вопрос с сирийскими беженцами в Турции должен решаться не их выдворением обратно, а окончанием гражданской войны.
Как настаивает The Guardian, урегулирование кризиса так или иначе требует соглашения между курдами, сирийцами и турками. «Если Путин сможет добиться заключения такого соглашения, это поистине будет сделкой века. Если нет, то, пожалуй, он в итоге хотя бы придёт к соглашению с Трампом в том, что Ближний Восток приносит только „песок и смерть“, — заключает газета.
* „Исламское государство“ (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Армия , Видео , Политика , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , ООН , Исламское государство , Конституционный комитет Госдумы , Рабочая партия Курдистана , НАТО , The Guardian , Анкара , Дамаск , Иран , Москва , Сирия , США , Тегеран , Турция
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