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Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал лидеров Европы 

News.ru 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шоковом состоянии, в которое вводит лидеров европейских стран поведение в последние месяцы бывшего украинского главы Петра Порошенко. По его словам, экс-президент пытается возглавить «новый майдан», и это его ошибка.
Видео с выступлением Зеленского опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook.
Вы видели заявления и президента (Германии. — News.ru) Штанмайера, и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус, — сказал глава Украины.
Зеленский предположил, что Порошенко до сих пор не верит, что он уже не президент Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Зеленский рассказал о неизбежной каре, которая настигнет Порошенко. По словам президента Украины, его предшественник будет отвечать за все свои действия на посту руководителя страны. Зеленский отметил, что Порошенко получил серьёзную психологическую травму и продолжает вести себя как президент.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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