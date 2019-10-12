Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал лидеров Европы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шоковом состоянии, в которое вводит лидеров европейских стран поведение в последние месяцы бывшего украинского главы Петра Порошенко . По его словам, экс-президент пытается возглавить «новый майдан», и это его ошибка.

Видео с выступлением Зеленского опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook

Вы видели заявления и президента (Германии. — News.ru) Штанмайера, и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус, — сказал глава Украины.

Зеленский предположил, что Порошенко до сих пор не верит, что он уже не президент Украины.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский рассказал о неизбежной каре, которая настигнет Порошенко. По словам президента Украины, его предшественник будет отвечать за все свои действия на посту руководителя страны. Зеленский отметил, что Порошенко получил серьёзную психологическую травму и продолжает вести себя как президент.