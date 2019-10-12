Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: ситуация в Гонконге нормализуется сама собой 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Трамп: ситуация в Гонконге нормализуется сама собой
Фото: EPA
Ситуация в Гонконге, скорее всего, нормализуется сама собой, и этому способна помочь новая торговая сделка Вашингтона и Пекина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР.
"Я на самом деле считаю, что эта торговая сделка с Китаем замечательна для народа Гонконга в плане того, что происходит. Я думаю, она является позитивным фактором для Гонконга", — цитирует ТАСС слова американского лидера.
Очередной раунд переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.
Массовые акции протеста в Гонконге против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, вспыхнули в начале лета. Протестующие опасались, что новые правила поставят под угрозу независимую от остального Китая правовую систему Гонконга, а также его более широкую автономию.
Несмотря на последующее решение властей отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции продолжили свои акции. По данным экспертов, в результате беспорядков экономика Гонконга только за последние дни сентября потеряла по меньшей мере 357 млн долларов.
В организации беспорядков Пекин подозревает Вашингтон. В качестве доказательства китайские СМИ опубликовали фотографию: на ней американский дипломат, по совместительству "эксперт по диверсиям" встречается с организаторами антикитайских протестов. В ответ Госдеп сравнил власти Китая с бандитским режимом; якобы раскрывать данные сотрудника посольства нельзя. В Пекине дипломатично посоветовали американцам не лезть в чужие дела.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Вести.Ru: последние новости
В Лондоне скончался беглый экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка В Лондоне скончался беглый экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка В Стокгольме объявят имена лауреатов Нобелевской премии по химии В Стокгольме объявят имена лауреатов Нобелевской премии по химии Турецкая армия взяла под контроль семь населенных пунктов Турецкая армия взяла под контроль семь населенных пунктов
Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , Госсовет КНР , Госдеп США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский: «Европа в шоке от Порошенко»
Зеленский: «Европа в шоке от Порошенко»12
«Нужны изменения»: Назарбаев раскрыл причину отставки
«Нужны изменения»: Назарбаев раскрыл причину отставки7
Турция объяснилась за российские С-400
Турция объяснилась за российские С-40043
Засилие «чайханы» возмутило Жириновского
Засилие «чайханы» возмутило Жириновского8
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение