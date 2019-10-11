Трамп рассказал о достижении первой фазы сделки с Китаем

По его словам, результаты будут подписаны в течение ближайших трёх недель, передаёт CNBC. Он отметил, что переговоры о втором этапе начнутся сразу же после старта реализации первого.

Ранее, как писал News.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.