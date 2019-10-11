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Трамп рассказал о достижении первой фазы сделки с Китаем 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Трамп рассказал о достижении первой фазы сделки с Китаем
Фото: White House/via Globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США достигли «очень существенной» первой фазы торговой сделки с Китаем.
По его словам, результаты будут подписаны в течение ближайших трёх недель, передаёт CNBC. Он отметил, что переговоры о втором этапе начнутся сразу же после старта реализации первого.
Ранее, как писал News.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.
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В мире , Дональд Трамп , Китай , США
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