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Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Эрдоган ответил на призывы остановить операцию в Сирии
Фото: РИА Новости
Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил турецкой армии прекратить действия на сирийский территории, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с "Исламским государством"*.
По словам турецкого лидера, Вашингтон в свое время не откликнулся на призывы Анкары прекратить поддержку курдских формирований.
"Нам поступают угрозы, чтобы мы остановили эту операцию. Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: "остановите это" (военную поддержку США курдских формирований. — Прим. ред.), но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим", — подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что турецкие "антитеррористические операции в Ираке и Сирии не направлены против территориальной целостности этих стран. Глава государства также заявил, что "Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями".
"Очищая от террористических организаций, мы обеспечим безопасность наших границ и возвращение сирийских беженцев в свои дома", — сказал Эрдоган.
"Источник мира"
В среду Анкара начала в Сирии военную операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Действия турецкой армии вызвало критику со стороны некоторых соседних государств, а также Евросоюза и США. В частности, Трамп пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильный удар", если Турция не будет "играть по правилам". Американский президент также намерен предоставить Минфину право вводить санкции против турецкой стороны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии
В мире , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , ЕС , Пентагон , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Минфин , Анкара , Сирия , США , Турция
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