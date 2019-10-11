Удачное бегство: Исламисты выбрались из тюрьмы в Сирии

СМИ: Пять боевиков ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии после атаки Турции

Пять боевиков террористической группировки ИГ* («Исламское государство»*), сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель «Сирийских демократических сил» (SDF). Он добавил, что экстремисты покинули тюрьму после артобстрела со стороны турецкой армии.

«Пять боевиков «Исламского государства»* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии после артобстрела со стороны находящихся рядом турецких военнослужащих. Заключенным удалось бежать из тюрьмы около города Эль-Камышлы», — цитирует агентство собеседника.

10 октября представитель SDF сообщила журналистам, что турецкие военные нанесли авиаудар по тюрьме, в которой находятся террористы. Женщина высказала предположение, что из учреждения могли сбежать боевики.

Вместе с тем военную операцию Турции «Источник мира» поддержал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он заявил, что Исламабад полностью разделяет точку зрения Анкары в вопросах терроризма и понимает «все угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Турция».

«Мы молимся о том, чтобы усилия Турции по укреплению безопасности, региональной стабильности и урегулирования в Сирии были полностью успешными», — цитирует ТАСС пакистанского политика.

11 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что проводимая Турцией военная операция «Источник мира» на севере Сирии ставит под угрозу достигнутый успех борьбы с ИГ*, поэтому ее надо в срочном порядке прекратить. Также Эспер отметил, что действия Анкары могут создать угрозу американских солдатам, находящимся в Сирии.

Военная операция Анкары вызвала осуждение на Западе. Великобритания, Германия и Франция, Бельгия и Польша запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН и призвали Турцию остановиться. Конгресс США заявил о разработке законопроекта, предусматривающего введение санкций против Анкары. В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не боится ничьих заявлений и собирается «делать то, что должна делать и что считает нужным».

11 октября на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин усомнился в способности Турции контролировать террористов в Сирии:

«На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ*, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они [боевики ИГ*] просто могут разбежаться. Не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль».

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Как утверждает Турция, ее целями являются создание зоны безопасности вблизи границы, борьба с террористами и возвращение сирийских беженцев в свои дома. С начала операции, как заявили в Минобороны Турции, удалось обезвредить 277 человек, участвующих в курдских формированиях. Сообщалось, что погиб и один турецкий солдат. При этом представители «Сирийских демократических сил» (SDF) 10 октября сообщили, что противник потерял по меньшей мере 14 человек.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.