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Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Главы Армении и Азербайджана обсудили конфликт в Карабахе
Фото: Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообщались за обедом после заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, сообщил в пятницу Sputnik Армения пресс-секретарь руководителя армянского правительства Владимир Карапетян.
"Пашинян и Алиев побеседовали во время обеда. В основном обсуждали текущие вопросы урегулирования карабахского конфликта", — сказал Карапетян. Другие подробности не приводятся.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Ашхабад
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