Пока вы не уснули: зверское убийство школьницы в Саратове

Путин объяснил выход США из ДРСМД

Американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД. При этом их действия связаны с опасениями по азиатскому направлению. Соответствующее заявление было сделано президентом России на заседании Совета глав государств СНГ

ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ

Для сокрытия своего присутствия в запретной зоне от глаз ОБСЕ, украинские военнослужащие активно используют средства РЭБ.

Бойцы вооруженных сил Украины сбили беспилотный летательный аппарат международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Дрон был задействован в сборе информации о возможном наличии сил и средств конфликтующих сторон в районе разведения у деревни Петровское.

«Весь на понтах. Любил секс»

В ночь на 11 октября у гаражей, где, по предварительным данным, было совершено преступление, жители Саратова устроили стихийную акцию. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца. Они требовали отдать им преступника. Mash сообщал, что горожане также начали вскрывать гаражи, пытаясь найти преступника.

Умер Алексей Леонов

Дважды Герой СССР, космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС.

Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун

AP

Стремительно приближающийся к Японии тайфун «Хагибис» может привести к значительным разрушениям. По масштабам его уже сравнивают с тайфуном «Ида», который обрушился на страну в 1958 году, погубив и оставив без крова тысячи людей.

В Конго упал самолет президента c россиянами на борту

В посольстве России в Конго заявили , что на борту Ан-72, разбившегося в республике, могли быть россияне. Об этом сообщает РИА Новости.

Турция понесла потери в Сирии

Первый турецкий военный погиб в ходе новой операции страны в Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает ТАСС.

Появилось видео резонансного досмотра в Шереметьево

Бизнесмен Эдуард Хачатурян, сумевший пронести травматический пистолет на борт самолета Москва-Бургас, несколько раз проходил досмотр ручной клади в аэропорту Шереметьево. Видеозапись досмотров опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Познер отказался считать Соловьева коллегой

Телеведущий Владимир Познер в интервью «Московскому комсомольцу» высказался в отношении журналиста Владимира Соловьева. По его словам, ведущий ток-шоу на «России-1» ему не коллега.