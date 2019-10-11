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Зеленский заявил об аллергии на «капитуляцию» 

Rambler News Service 1 час назад
У Зеленского появилась аллергия на «капитуляцию»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него появилась аллергия на слово «капитуляция» и что он не собирается предавать интересы государства. Об этом он сказал во время выступления в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины.
«Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово ''капитуляция'', и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине», — отметил президент.
Он также заявил, что «24 часа в сутки» его усилия направлены на восстановление территориальной целостности Украины, прекращение конфликта в Донбассе. По его словам, в Донбассе необходимо прекратить стрельбу, вернуть на Украину всех удерживаемых лиц, а также добиться вывода «иностранных военных формирований» из региона и установления там контроля над госграницей. Президент подчеркнул, что местные выборы в Донбассе должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением международных наблюдателей.
Следующим вызовом, по словам Зеленского, станет «возвращение» Крыма.
1 октября Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ, отметил глава государства.
Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. После этого в Киеве начались митинги под лозунгом «Остановим капитуляцию» и направленные против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» относительно Донбасса.
Кроме того, произошла попытка сорвать и запланированный отвод войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. 8 октября, как сообщали в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, националистический полк «Азов» прибыл в район Золотого с целью саботирования разведения сил. А лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий сообщил, что подразделения «Азова» вышли на новые позиции на передовой, закрепились в Золотом и останутся там после отведения вооруженных сил Украины.
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Комментарии
В мире , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , ОБСЕ
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