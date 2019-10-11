У Зеленского появилась аллергия на «капитуляцию»

Зеленский заявил об аллергии на «капитуляцию»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него появилась аллергия на слово «капитуляция» и что он не собирается предавать интересы государства. Об этом он сказал во время выступления в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины.

«Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово ''капитуляция'', и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине», — отметил президент.

Он также заявил, что «24 часа в сутки» его усилия направлены на восстановление территориальной целостности Украины, прекращение конфликта в Донбассе. По его словам, в Донбассе необходимо прекратить стрельбу, вернуть на Украину всех удерживаемых лиц, а также добиться вывода «иностранных военных формирований» из региона и установления там контроля над госграницей. Президент подчеркнул, что местные выборы в Донбассе должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением международных наблюдателей.

Следующим вызовом, по словам Зеленского, станет «возвращение» Крыма.

1 октября Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ , отметил глава государства.

Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. После этого в Киеве начались митинги под лозунгом «Остановим капитуляцию» и направленные против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» относительно Донбасса.