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В Берлине полиция зачистила мост от экоактивистов после трехдневной блокады 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Полиция зачистила мост от экоактивистов в Берлине
Фото: Reuters
Полиция ФРГ в пятницу зачистила мост Маршалла в центре Берлина от активистов экологического движения Extinction Rebellion после трех дней блокады, сообщает Центр информации дорожного движения германской столицы (VIZ).
Активисты заблокировали мост в среду в рамках серии акций по "блокаде" Берлина, которая ведется с 7 октября. Extinction Rebellion и ранее проводила такие акции, в частности, в сентябре. Мост Маршалла через реку Шпрее расположен вблизи Бундестага.
Полиция приступила к зачистке моста около 13.00 пятницы (14.00 мск), перебросив к мосту дополнительные силы. Большинство активистов покинули мост по просьбе полиции, но часть "самостоятельно крепко привязала себя к месту", поэтому полиции потребовалось время.
"Только что мы получили информацию, что мост Маршалла снова свободен", — сообщает VIZ вечером в пятницу.
Активисты Extinction Rebellion в Берлине продолжают акции протеста. В пятницу они прошли маршем от Бранденбургских ворот до Потсдамской площади, где на пересечении Штреземаннштрассе и Кертенерштрассе устроили новый митинг с концертом и танцами под электронную музыку. На митинг прибыл представитель министерства по защите окружающей среды, который поблагодарил участников движения за "вклад" в дело защиты климата, но не согласился с радикальными требованиями активистов.
В понедельник началась первая глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего о том, что борется с загрязнением окружающей среды. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.
Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей — экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.
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В мире , Бундестаг , Германия
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