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Азербайджан поддержал турецкую военную операцию в Сирии 

РИА Новости 53 минуты назад
Азербайджан поддержал турецкую операцию в Сирии
Фото: © Sputnik / Hikmet Durgun
Азербайджан поддерживает турецкую военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, говорится в заявлении МИД страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Азербайджан решительно осуждает все проявления и формы терроризма и поддерживает международные усилия в борьбе с ним. В этой связи, мы уверены в том, что, как заявила турецкая сторона, что проводимая турецкими вооруженными силами операция "Источник мира" служит устранению риска терроризма в рамках территориальной целостности Сирии, решению гуманитарных проблем, обеспечению мира и согласия", — говорится в заявлении.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , МИД , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Азербайджан , Сирия , Турция
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