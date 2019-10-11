Зеленский отложил «возвращение» Крыма

Зеленский решил отложить «возвращение» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос «возвращения» Крыма в состав страны станет следующим вызовом после завершения конфликта в Донбассе. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

В ходе выступления в Одессе на торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Украины, Зеленский отметил, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны в Донбассе. Он также вспомнил и о Крыме.

«Мы не забываем и никогда не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет для нас следующим вызовом», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский в ходе пресс-марафона выступил за обсуждение вопроса Крыма в «нормандском формате» (Россия, Украины, Германия, Франция). По его словам, в рамках «нормандского формата» можно было хотя бы «вернуться» к обсуждению этого вопроса. Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.