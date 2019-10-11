Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский решил отложить «возвращение» Крыма 

Rambler News Service + ещё 4 14 минут назад
Зеленский отложил «возвращение» Крыма
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос «возвращения» Крыма в состав страны станет следующим вызовом после завершения конфликта в Донбассе. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.
В ходе выступления в Одессе на торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Украины, Зеленский отметил, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны в Донбассе. Он также вспомнил и о Крыме.
«Мы не забываем и никогда не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет для нас следующим вызовом», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе пресс-марафона выступил за обсуждение вопроса Крыма в «нормандском формате» (Россия, Украины, Германия, Франция). По его словам, в рамках «нормандского формата» можно было хотя бы «вернуться» к обсуждению этого вопроса. Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Rambler News Service: последние новости
Зеленский одобрил совместное с США расследование дела Burisma Зеленский одобрил совместное с США расследование дела Burisma Эрдоган снова пригрозил ЕС беженцами Эрдоган снова пригрозил ЕС беженцами Зеленский рассказал о недовольстве Минскими соглашениями Зеленский рассказал о недовольстве Минскими соглашениями
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту145
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по ВСУ
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по ВСУ47
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой16
Над Москвой нависла «барическая пила»
Над Москвой нависла «барическая пила»1
Умер Алексей Леонов
Умер Алексей Леонов319
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение