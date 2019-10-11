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Лукашенко поддержал обращение Путина к мировым лидерам по РСМД 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Лукашенко поддержал обращение Путина по РСМД
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает обращение Москвы к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности в тех регионах, где не появятся американские ракеты такого класса, пообещал в этой связи направить ответное письмо.
Ранее в пятницу на саммите в Ашхабаде президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности. Российский президент полагает, что Штаты намеренно не отвечают, а союзники США без них ничего ответить не могут.
"Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру. Нам надо серьезно на это обратить внимание. Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты", — заявил белорусский лидер в ходе встречи глав CYU в Ашхабаде. Лукашенко цитирует президентская пресс-служба.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. По его словам, такая декларация не является равнозначной заменой договора, однако белорусская сторона исходит из того, что она "могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений". Лукашенко также предложил собраться и обсудить эту "самую актуальную на данный момент проблему" в белорусской столице.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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В мире , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Москва , США
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