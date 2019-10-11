Лукашенко поддержал обращение Путина по РСМД

Лукашенко поддержал обращение Путина к мировым лидерам по РСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает обращение Москвы к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности в тех регионах, где не появятся американские ракеты такого класса, пообещал в этой связи направить ответное письмо.

Ранее в пятницу на саммите в Ашхабаде президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности. Российский президент полагает, что Штаты намеренно не отвечают, а союзники США без них ничего ответить не могут.

"Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру. Нам надо серьезно на это обратить внимание. Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты", — заявил белорусский лидер в ходе встречи глав CYU в Ашхабаде. Лукашенко цитирует президентская пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. По его словам, такая декларация не является равнозначной заменой договора, однако белорусская сторона исходит из того, что она "могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений". Лукашенко также предложил собраться и обсудить эту "самую актуальную на данный момент проблему" в белорусской столице.