Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский признал отсталость украинского Крыма 

Lenta.ru 35 минут назад
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.
«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было. Нет смысла сейчас говорить, что это ошибки власти», — заявил украинский лидер.
Он добавил, что для Киева ситуация с полуостровом остается сложной и «все зависит от людей, которые там живут».
При этом президент отметил, что украинцы продолжали ездить на полуостров «даже когда в Турции и в Египте стало дешевле».
«Мы же любили Крым за другое, за то, что он наш, ехали туда, потому что любили его», — сказал Зеленский.
Он отметил, что хотя и предпочитал отдых за границей, на одну неделю ездил с семьей отдыхать в Крым. При этом Зеленский признался, что у него есть квартира на полуострове, в которой он не успел сделать ремонт.
Ранее 10 октября Зеленский заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера».
«Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — подчеркнул он.
По мнению Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины произойдет в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала территорию полуострова. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм Российских водителей проверят на хронический алкоголизм Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Комментарии2
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове90
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за РФ
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за РФ53
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Убийцу ребенка спасли от линчевания719
Турция понесла потери в Сирии
Турция понесла потери в Сирии122
Взрыв прогремел на иранском танкере
Взрыв прогремел на иранском танкере9
Видео
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение