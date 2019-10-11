Россию обвинили в нашествии воров в законе на Украине

Россия заинтересована в Украине как «лакомом пристанище» для воров в законе, сказано в сюжете местного канала ТСН.

В нем сообщается, что в последнее время на Украине наблюдается нашествие криминальных авторитетов — их, в основном с неславянскими фамилиями, задерживают почти еженедельно.

«Украина становится лакомым пристанищем для бандюганов, и Россия, кстати, в этом очень заинтересована», — сказано в сюжете.

Заинтересованность России объясняется в сюжете тем, что присутствие на Украине большого числа воров в законе делает жизнь там опаснее. Это же объясняется тем, что авторитеты контролируют «все — от воришки в маршрутке до международных наркокартелей».

Наконец, нашествие преступников из других стран на Украине объясняется мягкостью украинского уголовного законодательства.

В начале октября, как сообщал «Рамблер», под Киевом был убит грузинский криминальный авторитет Шота Чичиашвили. В сентябре он сделал неудачную попытку похитить бизнесмена, был найден полицейскими лишь несколько недель спустя, оказал сопротивление при задержании и был застрелен.