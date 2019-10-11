Трамп соскучился по друзьям и собственному имени

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил страну. По его словам, те боятся разговаривать с ним, как раньше — в непринуждённой обстановке и обращаясь по имени.

Проблема в уважении, которое люди испытывают к должности главы государства, высказал мнение глава Белого дома.

Впрочем, сожаление, озвученное перед сторонниками в Миннесоте, было шутливым и ироничным. В качестве примера Трамп привёл недавний разговор с приятелем, который 35 лет называл его по имени, а теперь перешёл на формальное обращение «президент».

Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня Дональдом, — приводит слова американского лидера ТАСС.

В ответ на это собравшаяся люди некоторое время скандировали его имя.