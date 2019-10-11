Трамп соскучился по друзьям и собственному имени 

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил страну. По его словам, те боятся разговаривать с ним, как раньше — в непринуждённой обстановке и обращаясь по имени.
Проблема в уважении, которое люди испытывают к должности главы государства, высказал мнение глава Белого дома.
Впрочем, сожаление, озвученное перед сторонниками в Миннесоте, было шутливым и ироничным. В качестве примера Трамп привёл недавний разговор с приятелем, который 35 лет называл его по имени, а теперь перешёл на формальное обращение «президент».
Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня Дональдом, — приводит слова американского лидера ТАСС.
В ответ на это собравшаяся люди некоторое время скандировали его имя.
Ранее, как писал News.ru, кандидат в президенты США и политический оппонент нынешнего руководителя страны Джозеф Байден заявил, что Дональд Трамп злоупотребляет своей властью ради собственной выгоды. По его мнению, тот не должен возглавлять Белый дом, так как делает всё исключительно для продвижения своих интересов.