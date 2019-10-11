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Вован и Лексус опозорили американского сенатора-русофоба 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Пранкеры опозорили американского сенатора-русофоба
Фото: Reuters
Кевин Бишоп, официальный представитель сенатора США Линдси Грэма, признал, что законодателя разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Бишоп заявил, что команда сенатора «успешно отражает множество попыток разыграть» Грэма, но на сей раз «розыгрыш просочился через брешь».
«Они подловили его», — приводит ТАСС со ссылкой на NBC слова Бишопа.
Розыгрыш произошел в августе. Как пишет Politico, сенатор считал, что говорит с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром.
Разговор оказался интересен тем, что в Сенате Грэм призывает к санкциям против Турции, но «Акару» он заявлял, что Рабочая партия Курдистана «является крупной проблемой».
По словам Грэма, он высказывал президенту США Дональду Трампу мнение, что «Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК».
«Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — заявил Грэм пранкерам.
Также Грэм призывал Анкару отказаться от российских ЗРК С-400.
При этом через несколько дней пранкеры провели с Грэмом второй разговор, во время которого сенатор сообщил, что передал Трампу слова «министра обороны Турции».
Грэм заявил, что США стремятся к «улучшению отношений с Турцией».
Напомним, американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм предложили ввести санкции в отношении американских активов президента Турции Тайипа Эрдогана и других высокопоставленных турецких чиновников в связи с вторжением Турции в Сирию.
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Комментарии
В мире , Другое , США , Алексей Столяров , Хулуси Акар , Линдси Грэм , Кевин Бишоп , Владимир Кузнецов , Дональд Трамп , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC
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