Зеленский ответил на вопрос о Парнасе и Фрумане

Зеленский заявил, что не имел контактов с арестованными в США финансистами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что не имел контактов с арестованными в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Ранее стало известно, что Парнас и Фруман, предположительно выходцы из СССР, помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена . Wall Street Journal писала, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении Джо Байдена.

"Я никогда не встречался с этими двумя людьми… И никаких звонков", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что слышал о них в контексте дела об импичменте президента США Дональда Трампа

Зеленский оговорился, что если кто-то из его администрации разговаривал с ними по телефону — он не знает.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден — наиболее вероятный соперник Трампа на выборах-2020.