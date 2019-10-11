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Зеленский заявил, что не имел контактов с арестованными в США финансистами 

РИА Новости 28 минут назад
Зеленский ответил на вопрос о Парнасе и Фрумане
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что не имел контактов с арестованными в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
Ранее стало известно, что Парнас и Фруман, предположительно выходцы из СССР, помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Wall Street Journal писала, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении Джо Байдена.
"Я никогда не встречался с этими двумя людьми… И никаких звонков", — сказал Зеленский.
При этом он добавил, что слышал о них в контексте дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
Зеленский оговорился, что если кто-то из его администрации разговаривал с ними по телефону — он не знает.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден — наиболее вероятный соперник Трампа на выборах-2020.
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Комментарии
В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Wall Street Journal , США
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