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Глава МИД Турции назвал причину военной операции в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Турция назвала причину военной операции в Сирии
Фото: РИА Новости
Анкара была вынуждена начать операцию "Источник мира" на севере Сирии из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.
Он отметил, что США не вправе распоряжаться воздушным пространством Сирии и запрещать турецкой авиации участвовать в операции.
"США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть… Мы всех уведомили, но не потому, что нам нужны разрешения, а потому что являемся членами коалиции и чтобы предотвратить аварии и столкновения. Здесь территория Сирии, у США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет", — сказал Чавушоглу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии
В мире , Мевлют Чавушоглу , ООН , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , CNN , Анкара , Сирия , США
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