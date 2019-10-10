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Пять стран Европы — членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить военную операцию в САР 

Вести.Ru 1 час назад
Операция в Сирии: ООН просит Турцию остановиться
Фото: РИА Новости
В четверг, 10 октября, пять стран Европы — членов Совета Безопасности ООН обратились к Анкаре с призывом остановить операцию на северо-востоке САР, так как она не решит проблем безопасности Турецкой Республики. Об этом после закрытых консультаций в Совбезе ООН по ситуации на севере Сирии сообщил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц. Он выступал от имени "европейской пятерки" членов Совета Безопасности ООН — Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции, также поддержавшей заявление Эстонии.
"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию в САР", — цитирует слова Шульца ТАСС.
Как пояснил заместитель постпреда Германии при ООН, данная операция не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турецкой Республики.
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В мире , Африка , Ближний Восток , Политика , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , Турция
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