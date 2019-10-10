Операция в Сирии: ООН просит Турцию остановиться

Пять стран Европы — членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить военную операцию в САР

"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию в САР", — цитирует слова Шульца ТАСС.

Как пояснил заместитель постпреда Германии при ООН, данная операция не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турецкой Республики.