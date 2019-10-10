В ДНР сделали предупреждение Киеву

У Киева в пятницу будет последняя возможность отвести силы, заявили в ДНР

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что 11 октября у Киева будет последняя возможность приступить к отводу сил в районе Петровского.

В четверг в ДНР сообщили, что вторая попытка отвести силы в районе Петровского не увенчалась успехом по вине украинских силовиков, но в пятницу стороны вновь попытаются это сделать. В республике отметили, что согласно утвержденному в Минске плану-графику, 11 октября — последний день для отвода сил.

"Завтра, 11 октября, в полдень представители Народной милиции ДНР снова запустят сигнальную ракету (в знак готовности начать отвод сил — ред.). Однако завтрашний день является последней возможностью для устранения нарушений", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что если Киев и в пятницу саботирует отвод сил, "то процесс возобновления разведения будет считаться невыполненным по вине Киева". "В этом случае Украина будет ответственна не только за очередное грубое нарушение минских соглашений, но и за срыв саммита "нормандской четверки", — добавила Никонорова.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.