Брат Пабло Эскобара хочет судиться с Илоном Маском

Брат наркобарона Эскобара хочет судиться с Илоном Маском

Роберто Эскобар , брат убитого наркобарона, намерен подать иск против главы SpaceX Илона Маска и взыскать с него минимум $100 млн за плагиат.

Роберто Эскобар планирует продавать на сайте, названном в честь его покойного брата, различные товары, в том числе — огнемёты. Он утверждает, что их конструкцию скопировала основанная Маском The Boring Company, также выпускающая огнемёты, передаёт The Next Web.

Он пожалеет, что не заплатил нам до суда — все об этом жалеют — заявил операционный директор Escobar Inc. Дэниэл Рейтберг.