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Брат наркобарона Эскобара хочет судиться с Илоном Маском 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Брат Пабло Эскобара хочет судиться с Илоном Маском
Фото: www.imago-images.de
Роберто Эскобар, брат убитого наркобарона, намерен подать иск против главы SpaceX Илона Маска и взыскать с него минимум $100 млн за плагиат.
Роберто Эскобар планирует продавать на сайте, названном в честь его покойного брата, различные товары, в том числе — огнемёты. Он утверждает, что их конструкцию скопировала основанная Маском The Boring Company, также выпускающая огнемёты, передаёт The Next Web.
Он пожалеет, что не заплатил нам до суда — все об этом жалеют — заявил операционный директор Escobar Inc. Дэниэл Рейтберг.
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В мире , Роберто Эскобар , SpaceX
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