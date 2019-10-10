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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию 

РИА Новости 2 часа назад
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Влалимира Зеленского посетить с официальным визитом Белоруссию в удобное время, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
В конце прошлой недели в украинском Житомире прошел Форум регионов Белоруссии и Украины, в рамках которого состоялась первая личная встреча лидеров двух государств.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому… Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.
"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", — процитировали в пресс-службе письмо президента.
Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.
"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", — отметил Лукашенко.
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В мире , Политика , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Житомир
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