Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Влалимира Зеленского посетить с официальным визитом Белоруссию в удобное время, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

В конце прошлой недели в украинском Житомире прошел Форум регионов Белоруссии и Украины , в рамках которого состоялась первая личная встреча лидеров двух государств.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому… Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", — процитировали в пресс-службе письмо президента.

Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.