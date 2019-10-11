Лукашенко предложил устроить встречу Путина c Зеленским

Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», — считает белорусский президент.

Он с сожалением отметил, что подобная встреча стала невозможной из-за решения бывшего президента Украины Петра Порошенко выйти из состава СНГ. Лукашенко рассказал, что призывал украинского лидера не покидать содружество, так как это принесет «негативные последствия» Украине.

Ранее в октябре Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе, которые идут с 2014 года, конфликтом России и Украины. По его мнению, решение конфликта на не подконтрольных Киеву территориях зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации стороны должны вместе принимать решения.