Лукашенко предложил устроить встречу Путина c Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», — считает белорусский президент.
Он с сожалением отметил, что подобная встреча стала невозможной из-за решения бывшего президента Украины Петра Порошенко выйти из состава СНГ. Лукашенко рассказал, что призывал украинского лидера не покидать содружество, так как это принесет «негативные последствия» Украине.
Ранее в октябре Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе, которые идут с 2014 года, конфликтом России и Украины. По его мнению, решение конфликта на не подконтрольных Киеву территориях зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации стороны должны вместе принимать решения.
7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».