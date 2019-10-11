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Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского 

Lenta.ru + ещё 9 32 минуты назад
Лукашенко предложил устроить встречу Путина c Зеленским
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», — считает белорусский президент.
Он с сожалением отметил, что подобная встреча стала невозможной из-за решения бывшего президента Украины Петра Порошенко выйти из состава СНГ. Лукашенко рассказал, что призывал украинского лидера не покидать содружество, так как это принесет «негативные последствия» Украине.
Ранее в октябре Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе, которые идут с 2014 года, конфликтом России и Украины. По его мнению, решение конфликта на не подконтрольных Киеву территориях зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации стороны должны вместе принимать решения.
7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».
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В мире , Украина , Владимир Макей , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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