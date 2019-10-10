Зеленский спасает голос уколами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что голосовые связки являются его слабым местом. Он сообщил, что для поддержания голоса к нему прибыли специалисты, которые проводят «некоторые процедуры».
При этом политик подчеркнул, что вернёт возможность говорить в случае её утраты. Таким образом он прокомментировал своё состояние после восьмичасового пресс-марафона, передают «Украинские Новости».
Ранее News.ru писал, что Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ. Представитель национального реестра рекордов вручил политику соответствующий сертификат.