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Зеленский спасает голос медицинскими процедурами 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Зеленский спасает голос уколами
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что голосовые связки являются его слабым местом. Он сообщил, что для поддержания голоса к нему прибыли специалисты, которые проводят «некоторые процедуры».
При этом политик подчеркнул, что вернёт возможность говорить в случае её утраты. Таким образом он прокомментировал своё состояние после восьмичасового пресс-марафона, передают «Украинские Новости».
Ранее News.ru писал, что Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ. Представитель национального реестра рекордов вручил политику соответствующий сертификат.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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