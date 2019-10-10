Зеленский не смог назвать стоимость литра молока

Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин. "Я очень редко хожу в магазин… Честно, я не покупаю молоко, потому что никто у нас не пьет молоко. Я могу сказать, сколько стоит хлеб, я покупаю его очень редко, потому что мне нельзя хлеб. Я знаю, что хлеб стоит в целом 15-24 гривны (0,6-0,98 доллара — ред.), но я покупаю за 45-30 гривен (1,8-1,2 доллара — ред.). Я могу в магазине купить воды, купить вина, люблю сыр к вину", — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.

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