Зеленский отверг возможность автономии Донбасса

«Что касается закона об особом статусе — мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем», — заявил Зеленский.

«Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка — чтобы у них (Донбасса) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», — добавил он.

Зеленский отметил, что сейчас еще нет готового текста нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. В связи с этим указал президент Украины, преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готов пойти Киев.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера » и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ , отметил глава государства.

Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.

«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.