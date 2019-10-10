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Зеленский отверг возможность автономии Донбасса 

Rambler News Service 31 минуту назад
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
«Что касается закона об особом статусе — мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем», — заявил Зеленский.
«Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка — чтобы у них (Донбасса) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», — добавил он.
Зеленский отметил, что сейчас еще нет готового текста нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. В связи с этим указал президент Украины, преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готов пойти Киев.
1 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ, отметил глава государства.
Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.
«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.
Ранее, 29 января, украинский политик Виктор Медведчук в ходе съезда «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложил закрепить в конституции Украины автономный статус Донбасса. При этом Медведчук в своем выступлении заявил, что речь не идет о федеративном устройстве Украины. Политик указывал на то, что конституция Украины предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. За это против Медведчука было возбуждено дело о госизмене.
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В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Интерфакс
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