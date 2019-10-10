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Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного 

Рамблер 1 час назад

Путин произвел перестановки в Кремле

Владимир Путин сменил начальников трех управлений своей администрации. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Родителей курильщиков станут наказывать

В российском правительстве задумались о введении административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Об этом пишут «Известия».

Зеленский раскрыл план "Б" по Донбассу

Команда Зеленского Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что намерен «вернуть» Донбасс вместе с его жителями. При этом глава государства отметил, что существует два варианта реализации задуманного.

Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения

globallookpress
В работе столичного Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина были обнаружены серьёзные нарушения, сообщили на пресс-конференции в ТАСС члены специальной комиссии Минздрава после проведения проверки в клинике.

Китай построил "подлодку без головы"

Twitter
«Безголовая» подводная лодка Китая была заснята спутником. Об этом сообщает «Форбс».

Эрдоган объяснил право Турции на войну в Сирии

Военная операция Турции в Сирии законна, заявил изданию Yeni Safak турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Россиянам нашли альтернативу смертной казни

В Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе

Администрация Президента Украины
Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Харькова Анастасия Настенко.

В Химках нашли тела двух стюардов "России"

Бортпроводники авиакомпании «Россия» найдены мертвыми в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Россияне остались без нового выходного дня

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».
Комментарии13
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Общественная палата России , Минздрав РФ , Госдума , Правительство РФ , Авиакомпания Россия , газета "Известия" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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