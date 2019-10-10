Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного 

Путин произвел перестановки в Кремле
Владимир Путин сменил начальников трех управлений своей администрации. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Родителей курильщиков станут наказывать
В российском правительстве задумались о введении административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Об этом пишут «Известия».
Зеленский раскрыл план "Б" по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что намерен «вернуть» Донбасс вместе с его жителями. При этом глава государства отметил, что существует два варианта реализации задуманного.
Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения
globallookpress
В работе столичного Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина были обнаружены серьёзные нарушения, сообщили на пресс-конференции в ТАСС члены специальной комиссии Минздрава после проведения проверки в клинике.
Китай построил "подлодку без головы"
«Безголовая» подводная лодка Китая была заснята спутником. Об этом сообщает «Форбс».
Эрдоган объяснил право Турции на войну в Сирии
Военная операция Турции в Сирии законна, заявил изданию Yeni Safak турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Россиянам нашли альтернативу смертной казни
В Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Администрация Президента Украины
Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Харькова Анастасия Настенко.
В Химках нашли тела двух стюардов "России"
Бортпроводники авиакомпании «Россия» найдены мертвыми в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Россияне остались без нового выходного дня
Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».