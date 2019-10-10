«Мальчики в публичном доме»: как Зеленский отреагировал на шутку одесского мэра

В ходе десятичасового марафона Зеленского с журналистами у президента спросили, как он относится к шутке одесского градоначальника, который сравнил команду президента с мальчиками, которые пришли в публичный дом: «все нравится, но сделать ничего не могут».

Зеленский ответил, что ему нравится это сравнение, и добавил: «Я просто хотел бы напомнить, что, когда мальчики приходят, дядьки уходят».

В ходе беседы Зеленский назвал обстановку в Одессе «сложной, непростой, криминальной». Он заявил, что его ничего не связывает с Трухановым, и никакие расследования в отношении одесских властей он не тормозит.