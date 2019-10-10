Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мальчики в публичном доме»: как Зеленский отреагировал на шутку одесского мэра 

Рамблер 37 минут назад
Как Зеленский отреагировал на шутку одесского мэра
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал шутку мэра Одессы Геннадия Труханова в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе десятичасового марафона Зеленского с журналистами у президента спросили, как он относится к шутке одесского градоначальника, который сравнил команду президента с мальчиками, которые пришли в публичный дом: «все нравится, но сделать ничего не могут».
Зеленский ответил, что ему нравится это сравнение, и добавил: «Я просто хотел бы напомнить, что, когда мальчики приходят, дядьки уходят».
В ходе беседы Зеленский назвал обстановку в Одессе «сложной, непростой, криминальной». Он заявил, что его ничего не связывает с Трухановым, и никакие расследования в отношении одесских властей он не тормозит.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Геннадий Труханов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове18
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир527
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме28
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»560
Россияне остались без нового выходного дня
Россияне остались без нового выходного дня22
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение