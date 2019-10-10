Сербия пойдет против Евросоюза ради России

На встречу в Москву приедут премьер-министры Сербии и пяти стран — членов ЕАЭС. Никишина напомнила, что балканская республика не входит в Евросоюз, поэтому у нее есть автономия для заключения такого рода соглашений.

«Мы с некоторым удивлением увидели некоторую эмоциональность из Брюсселя относительно нашего соглашения», — заметила министр. По ее словам, ЗСТ никак не мешает евроинтеграции Сербии, но пока этого не случилось, страна может оптимизировать и улучшать собственные режимы торговли с партнерами.

Речь идет о предупреждении со стороны европейских политиков по поводу того, что соглашение о ЗСТ навредит процессу присоединения к ЕС. В частности, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак прямо заметил, что «двигаться сразу в нескольких направлениях» нельзя, а тот, кто хочет в Европу, должен принимать решения, которые сближают с ней.

На это вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич ответил, что соглашение носит экономический характер, а отказ его подписать поставил бы под вопрос соглашение о свободной торговле с Россией.

Сейчас у Сербии действуют соглашения о ЗСТ с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном. Таким образом, новый договор не только вводит общий режим торговли, но включает в него Армению и Кыргызстан.