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Сербия пойдет против Евросоюза ради России 

Lenta.ru 25 минут назад
Сербия пойдет против Евросоюза ради России
Фото: Marko Djurica / Reuters
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия 25 октября подпишут договор по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ), к которому настороженно относятся в Евросоюзе. Об этом рассказала министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, передает РИА Новости.
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На встречу в Москву приедут премьер-министры Сербии и пяти стран — членов ЕАЭС. Никишина напомнила, что балканская республика не входит в Евросоюз, поэтому у нее есть автономия для заключения такого рода соглашений.
«Мы с некоторым удивлением увидели некоторую эмоциональность из Брюсселя относительно нашего соглашения», — заметила министр. По ее словам, ЗСТ никак не мешает евроинтеграции Сербии, но пока этого не случилось, страна может оптимизировать и улучшать собственные режимы торговли с партнерами.
Речь идет о предупреждении со стороны европейских политиков по поводу того, что соглашение о ЗСТ навредит процессу присоединения к ЕС. В частности, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак прямо заметил, что «двигаться сразу в нескольких направлениях» нельзя, а тот, кто хочет в Европу, должен принимать решения, которые сближают с ней.
На это вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич ответил, что соглашение носит экономический характер, а отказ его подписать поставил бы под вопрос соглашение о свободной торговле с Россией.
Сейчас у Сербии действуют соглашения о ЗСТ с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном. Таким образом, новый договор не только вводит общий режим торговли, но включает в него Армению и Кыргызстан.
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Комментарии3
В мире , Европа , Мирослав Лайчак , Вероника Никишина , МИД , ЕС , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , НАТО , РИА Новости , Москва , Сербия
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