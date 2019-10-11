Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что подал в отставку с поста главы республики, в частности потому, что стране нужны были изменения и новые люди.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу на них одержал Токаев.
"Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек — у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это (отставка с поста главы государства — ред.) абсолютно продуманный шаг. Я думаю, что я правильно сделал и не жалею о том, что я это сделал и кого я избрал преемником", — сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу "Хабар".
Он отметил, что главный вопрос "заключается в том, чтобы все, что сделано за 30 лет закрепить".
"С благодарностью за доверие, которое мне было оказано, я решил отойти, есть какой-то возрастной ценз, первый руководитель государства должен быть всегда на белом коне, впереди, иметь абсолютно сильную энергетику, если бы мне от родителей не досталось сильной энергетики я бы, наверное, не выдержал, потому что годы были трудные", — сказал Назарбаев.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Умер советский космонавт Алексей Леонов Умер советский космонавт Алексей Леонов Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комментарии
В мире , Нурсултан Назарбаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина289
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну46
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым546
Актёр Казанского ТЮЗа умер на сцене
Актёр Казанского ТЮЗа умер на сцене5
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР46
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение