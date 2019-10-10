Зеленский против обсуждения языкового вопроса 

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против обсуждения вопросов, которые раскалывают украинское общество. Он отметил, что его идеология заключается в стремлении завершить войну в Донбассе, поднять экономику Украины, и вернуть людей. Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что считает необходимым реагировать на все законопроекты и инициативы, которые раскалывают страну.
«Вы помните, что «Донбасс» начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие на разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?», — указал он.
Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.
Ранее Зеленский коснулся языкового вопроса в контексте закона об особом статусе Донбасса.
«Мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка — чтобы у них (в Донбассе) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», — цитирует Зеленского «Интерфакс».