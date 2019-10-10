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Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру 

Lenta.ru 33 минуты назад
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский «поддел» журналиста за вольную формулировку вопроса с упоминанием массовых расстрелов в Бабьем Яру, сообщает «Страна.ua».
Во время пресс-конференции президента один из представителей СМИ заметил, что Зеленский «исчез с радаров» после поездки в США.
«Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там…», — сказал журналист.
«Красивая у вас риторика — Бабий Яр там. Передайте всем, кто там погиб, привет», — ответил Зеленский.
На это журналист отметил, что на Украине начали говорить об «эмоциональном кризисе» президента.
«Все нормально, и с желудком тоже. Я не слабый человек», — заявил глава государства.
Он пояснил, что «после Америки никуда не делся» и что у него много дел.
29 сентября главный раввин Украины раскритиковал Зеленского за то, что тот не посетил памятное мероприятие в Бабьем Яру. В команде президента ответили, что он был там, но не афишировал свое присутствие.
Во время Великой Отечественной войны нацисты расстреляли в Бабьем Яру более 100 тысяч человек, главным образом евреев.
Владимир Зеленский 10 октября проводит большую пресс-конференцию на территории фудкорта в Киеве. Мероприятие длится несколько часов. Журналистов запускают к президенту небольшими группами. Зеленский, в частности, уличил своего предшественника на посту президента Петра Порошенко в подготовке массовых протестных акций, пригрозил увольнением всем украинским министрам и обвинил администрацию США в подрыве дипломатических отношений с Киевом.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация США , США
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