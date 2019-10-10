«Ты пьян, проспись»: в Сети высмеяли Порошенко

«Ты пьян, проспись»: в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу

Пользователи Twitter с юмором отнеслись к предложениям бывшего президента Украины Петра Порошенко по урегулированию конфликта в Донбассе.

Накануне Порошенко предложил помимо "формулы Штанймайера" реализовывать "формулу украинского мира", которая содержит в себе семь шагов. По мнению политика, для урегулирования ситуации необходимо настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам".

Помимо этого, мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей неподконтрольной киевским властям территории и контролировать участок российско-украинской границы, проходящий через территории ДНР и ЛНР. Также он порекомендовал настаивать на введении миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса и восстановить на ней налогообложение в соответствии с украинским законодательством.

"Петро, тебе пора в тюрьму", — написал один из пользователей.

"К территории, оккупированной ВСУ, нацбатами и добробатами по твоему приказу и приказу Турчинова?" — задался вопросом один из комментаторов.

"Алексеевич, даже политику иногда нужно говорить правду. Без пафоса и без эмоций, но правду. К сожалению, вы это поздно поняли", — отметил автор одного из комментариев.

"А много чего говорил Петро за году своего правления? За пять лет ни шагу для прекращения войны. Только сегодня публикуют, что он подписывал и говорил на переговорах. "Валенком" прикидывается шоколадный заяц", — отметил один из пользователей Twitter.

Однако большая часть подписчиков все же выражала сомнение в трезвости и здравомыслии бывшего украинского лидера.

"Ты пьян, проспись", — отреагировал один из них.

"Сегодня Всемирный день психического здоровья!" — напомнил другой.

В начале месяца контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", которая предполагает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.