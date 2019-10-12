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Протестующие в Гонконге забросали метро «коктейлями Молотова» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
В Гонконге метро забросали «коктейлями Молотова»
Фото: Reuters
Участники протестов бросили несколько «коктейлей Молотова» внутри станции метро в Гонконге, передает Reuters со ссылкой на правительство административного района.
В результате атаки станция метро Kowloon Tong была серьезно повреждена, люди не пострадали, передает ТАСС.
Полиция призвала протестующих «немедленно прекратить противоправные действия».
Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера 4 октября после произошедших на станциях актов вандализма, учиненных радикальными антиправительственными демонстрантами. Его работа была возобновлена 6 октября.
В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты продолжаются, несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы.
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В мире , Другое , Массовые беспорядки , ИТАР-ТАСС , Reuters , Гонконг
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