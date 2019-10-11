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Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
В Пентагоне опасаются за американских солдат в Сирии
Фото: EPA
Глава Пентагона Марк Эспер решительно призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам телефонного разговора Эспера с его турецким коллегой.
"Вчера министр обороны Марк Эспер и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поговорили по телефону и обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии. Эспер ясно дал понять, что Соединенные Штаты выступают против несогласованных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ*", — говорится в заявлении.
Эспер сообщил, что несмотря на предпринятые меры безопасности, "действия Турции могут нанести ущерб военнослужащим США в Сирии". Глава Пентагона также "решительно призвал Турцию прекратить действия на северо-востоке Сирии" для нахождения общих путей деэскалации ситуации.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Война в Сирии , Марк Эспер , Хулуси Акар , Пентагон , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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