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«Все против»: почему Зеленский отложил встречу с Путиным 

Газета.Ru 1 час назад
«Все против»: почему Зеленский отложил встречу с Путиным
Фото: РИА Новости
Встречи президентов России и Украины в ближайшее время не будет — таких планов у Владимира Зеленского нет. Хотя украинский лидер и отметил, что прямой контакт эффективен.
Президент Украины Владимир Зеленский пока что не планирует личную встречу с со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-марафоне, который проходит 10 октября в Киеве, пишет «Страна.ua».
«Пока мы говорим только о «нормандском формате». Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим», — заявил украинский лидер.
Вместе с тем Зеленский также отметил, что если российская сторона хочет конца войны, то нужны встречи на уровне лидеров стран. Однако «нормандский формат» — с участием президента Франции и канцлера Германии — более предпочтителен сейчас, добавил он.
«Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — отметил глава Украины.
При этом Зеленский заявил, что готов общаться с Путиным для дальнейшего обмена пленными. Этот формат общения между Москвой и Киевом он назвал «сработавшим».
Зеленский подчеркнул, что готов на прямые переговоры «по поводу возвращения наших людей».
С момента майской инаугурации Зеленского у него состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.
По словам самого украинского президента, самым непростым моментом на посту главы государства для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих. Тем не менее, оба лидера заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.
Глава России также подчеркнул важность продолжения подготовки саммита «нормандской четверки», чтобы новая встреча дала результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений.
9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным.
«Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.
При этом президент США Дональд Трамп, с которым Зеленский встречался в конце сентября в Нью-Йорке, посоветовал украинскому коллеге продолжать общение с Владимиром Путиным.
«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил Трамп.
Пока что у Зеленского состоялась короткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — тоже в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН. Лавров и Зеленский пообщались на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь лидеров стран-участниц Генассамблеи.
«Разговор был вполне деловой», — отметил источник РИА «Новости».
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также посоветовал Зеленскому поговорить с Путиным. «Я, действительно, вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. „Нормандский формат“ также подходит», — подчеркнул американский чиновник.
В начале июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии американского и французского президентов Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, британского премьер-министра Бориса Джонсона и немецкого канцлера Ангелы Меркель. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением нового, еще неапробированного формата переговоров.
«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский.
В конце июня Зеленский в интервью немецкому изданию Bild сказал, что хотел бы начать разговор с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины и намерен добиться этого путем дипломатических переговоров.
Кроме того, коснувшись темы урегулирования конфликта в Донбассе, президент Украины отметил, что хочет «принести мир». В частности, он считает, что это возможно сделать при помощи переговоров в минском формате.
Стоит отметить, что Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума в 2014 году, возвращение в РФ поддержали более 90% избирателей полуострова.
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В мире , Статьи , Украина , Борис Джонсон , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Андрей Ермак , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , РИА Новости , Германия , Киев , Москва , Франция
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