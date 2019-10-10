Зеленский потерял связь со всеми российскими артистами

Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами

КИЕВ , 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами после того, как стал главой государства. Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию. "Я почти потерял всех (связь со всеми российскими артистами — ред.). У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения, редко видимся, последний раз где-то два года назад. У меня нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ. Он также рассказал, что общался с участниками Comedy Club, когда они приезжали на Украину, в частности с Семеном Слепаковым и Александром Ревой. "Рева наш, он же донецкий, мне кажется у него даже наш паспорт", — добавил президент.

Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера