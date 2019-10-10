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Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Зеленский потерял связь со всеми российскими артистами
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами после того, как стал главой государства.
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"Я почти потерял всех (связь со всеми российскими артистами — ред.). У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения, редко видимся, последний раз где-то два года назад. У меня нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Он также рассказал, что общался с участниками Comedy Club, когда они приезжали на Украину, в частности с Семеном Слепаковым и Александром Ревой. "Рева наш, он же донецкий, мне кажется у него даже наш паспорт", — добавил президент.
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В мире , Украина , Андрей Макаревич , Владимир Зеленский , Семен Слепаков , РИА Новости , Киев
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