В Лондоне умер беглый российский банкир

Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне. Об этом несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира рассказали порталу Znak.

По информации издания, 61-летний Заводов несколько лет болел, а в последнее время находился в тяжелом состоянии. Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно.

Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков. В основном его сеть работала в Свердловской области. Банк обслуживал местных предпринимателей, у которых были открыты счета в кредитной организации, а также пенсионеров и получателей социальных выплат. Владельцем 25 процентов акций был Европейский банк реконструкции и развития , но в 2015 году он продал свою долю компаниям, близким к Заводову.