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Сбежавший из России банкир умер в Лондоне 

Рамблер + ещё 5 48 минут назад
В Лондоне умер беглый российский банкир
Фото: Архив Уралтрансбанка
Российский банкир Валерий Заводов умер в Лондоне, рассказал «Коммерсанту» зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.
«Мы были близкими друзьями», — сообщил он, назвал кончину Заводова тяжелой для себя новостью, выразил соболезнования его семье, но не привел каких-либо подробностей произошедшего.
Осведомленные собеседники рассказали «Знаку», что в течение нескольких последних лет банкир болел, а недавно его состояние стало тяжелым.
Валерию Заводову было 60 лет. В 1990-2018 годах он был председателем правления «Уралтрансбанка». В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», Центральный банк лишил эту кредитную организацию лицензии по причине неисполнения ею федеральных законов и снижения ниже минимума размера и достаточности ее капитала.
Летом 2019-го Заводов стал обвиняемым в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Потерпевшим по делу проходит «Уралтрансбанк». Тогда же в правоохранительные органы поступило заявление Агентства по страхованию вкладов по факту хищения средств банка. АСВ занимается процедурой его банкротства.
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В мире , Другое , Валерий Заводов , Евгений Болотин , Уралтрансбанк , Агентство по страхованию вкладов , МВД , Центральный банк России
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