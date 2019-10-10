«Один на один с Россией»: Зеленский рассказал о минском формате

Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата

Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет. И тогда мы можем остаться один на один с Россией», — передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что исполнение «формулы Штайнмайера» не станет причиной гражданского конфликта в стране.

1 октября Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», после чего радикалы начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».