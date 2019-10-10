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Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 22 минуты назад
«Один на один с Россией»: Зеленский рассказал о минском формате
Фото: ТАСС
Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет. И тогда мы можем остаться один на один с Россией», — передает его слова ТАСС.
Он также заявил, что исполнение «формулы Штайнмайера» не станет причиной гражданского конфликта в стране.
1 октября Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», после чего радикалы начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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