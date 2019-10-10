Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Эрдоган пригрозил ЕС
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", — заявил он.
С аналогичной угрозой Эрдоган выступил 5 сентября, призвав ЕС поддержать намерения Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.
Турецкий президент также назвал "абсурдной" позицию Египта, который накануне заявил о незаконности любой турецкой операции в Сирии. "Там и вовсе не вправе критиковать нашу операцию. Он [президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси] сам является убийцей демократии в своей стране", — подчеркнул Эрдоган.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
ТАСС: последние новости
Зеленский считает, что публикация его разговоров с Путиным повредит переговорам Зеленский считает, что публикация его разговоров с Путиным повредит переговорам Сенаторы США заканчивают разработку законопроекта о санкциях против Турции из-за Сирии Сенаторы США заканчивают разработку законопроекта о санкциях против Турции из-за Сирии Правительство Абхазии сложило полномочия после инаугурации Хаджимбы Правительство Абхазии сложило полномочия после инаугурации Хаджимбы
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Европа , абдель ас-сиси , ЕС , Анкара , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным2
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле460
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе169
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»186
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир2
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение