Эрдоган пригрозил ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", — заявил он.
С аналогичной угрозой Эрдоган выступил 5 сентября, призвав ЕС поддержать намерения Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.
Турецкий президент также назвал "абсурдной" позицию Египта, который накануне заявил о незаконности любой турецкой операции в Сирии. "Там и вовсе не вправе критиковать нашу операцию. Он [президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси] сам является убийцей демократии в своей стране", — подчеркнул Эрдоган.