Зеленский оценил шансы Кличко на выборах в Киеве

Зеленский оценил шансы Кличко на победу на выборах мэра Киева

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.

"Есть ли большие шансы у господина Кличко победить (на выборах — ред.), думаю да", — сказал Зеленский.

Трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом, он отметил, что хотел бы иметь возможность провести выборы мэров во всех городах "даже не имея кандидатов".

"Просто надо перезагрузить (местную власть — ред.)", — уточнил Зеленский.

Парламент Украины на заседании 3 октября принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины — городе-герое Киеве", которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ еще должен пройти второе чтение. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента с представлением на увольнение Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.