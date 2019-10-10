Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский оценил шансы Кличко на победу на выборах мэра Киева 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Зеленский оценил шансы Кличко на выборах в Киеве
Фото: Р-Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что у мэра Киева Виталия Кличко высокие шансы на победу на предстоящих выборах в украинской столице.
Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.
"Есть ли большие шансы у господина Кличко победить (на выборах — ред.), думаю да", — сказал Зеленский.
Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом, он отметил, что хотел бы иметь возможность провести выборы мэров во всех городах "даже не имея кандидатов".
"Просто надо перезагрузить (местную власть — ред.)", — уточнил Зеленский.
Парламент Украины на заседании 3 октября принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины — городе-герое Киеве", которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ еще должен пройти второе чтение. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента с представлением на увольнение Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Виталий Кличко , Юлия Тимошенко , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Омельченко , Александр Ткаченко , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В ДНР сделали предупреждение Киеву589
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного100
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове77
Анкара ответила на угрозы Трампа
Анкара ответила на угрозы Трампа54
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир581
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение